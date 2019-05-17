صابر الرباعي يدعو لبنان للتصالُح مع فضل شاكر وعودته للغناء مُجددًا

أعرب المطرب صابر الرباعي، عن أمنيته عودة الفنان اللبناني فضل شاكر للغناء مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يفتقده كفنان لأنه يحب صوته وغناءه. وأوضح الرباعي عن أزمة شاكر: "كان عليه ألا يحمل سلاح أو يقول أي شيء عن الجيش اللبناني، وما فعله شيء خطأ ولا يسمح به إطلاقًا، ونعتبره خطأ كبير ارتكبه، ولكن حينما ننظر إلى خلفية هذا الفنان نعرف أنه فنان غرر به".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "افتقدنا فضل شاكر جدًا لأنه فنان حساس، والفترة الصعبة التي مر بها، والاختيار الخطأ الذي جعله يدخل نفسه في متاهات، الفنان ليس له علاقة بها". وتابع: "أتمنى أن تُمنح له الفرصة، فالله يسامح ويغفر، ونحن البشر لابد أن نسامح ونغفر، ونفتح بابًا للصلح خاصة أنه اعتذر واعترف بخطأه"

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