القاهرة - لايف استايل
أعرب المطرب صابر الرباعي، عن أمنيته عودة الفنان اللبناني فضل شاكر للغناء مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يفتقده كفنان لأنه يحب صوته وغناءه. وأوضح الرباعي عن أزمة شاكر: "كان عليه ألا يحمل سلاح أو يقول أي شيء عن الجيش اللبناني، وما فعله شيء خطأ ولا يسمح به إطلاقًا، ونعتبره خطأ كبير ارتكبه، ولكن حينما ننظر إلى خلفية هذا الفنان نعرف أنه فنان غرر به".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "افتقدنا فضل شاكر جدًا لأنه فنان حساس، والفترة الصعبة التي مر بها، والاختيار الخطأ الذي جعله يدخل نفسه في متاهات، الفنان ليس له علاقة بها". وتابع: "أتمنى أن تُمنح له الفرصة، فالله يسامح ويغفر، ونحن البشر لابد أن نسامح ونغفر، ونفتح بابًا للصلح خاصة أنه اعتذر واعترف بخطأه"
قد يهمك أيضا:صابر الرباعي يؤكد أن أشرف عبد الباقي أخذ دوره في فيلم "حب البنات"
صابر الرباعي يؤكد ندمه على رفض أغنية "صابر وراضي"
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يدعو لبنان للتصالُح مع فضل شاكر وعودته للغناء مُجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.