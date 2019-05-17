فيفي عبده ترفُض الموت في "مملكة الغجر" وتواصل التصوير

نفت الفنانة فيفي عبده، ماتردد حول انتهاء دورها في مسلسل "مملكة الغجر" مع الحلقة العاشرة من أحداث العمل، مؤكدة أنها لازالت تواصل تصوير شخصية "نعمة" التي تجسدها في المسلسل، حيث يتبقى لها يوما واحدا فقط تصوير وتنتهي منه كاملا.

وفي نفس السياق، قال الكاتب محمد الغيطي، انه لا صحة لما تردد حول موت شخصية "نعمة" التي تجسدها الفنانة فيفي عبده، في الحلقة العاشرة.

وأكد الغيطي ان تلك الشخصية موجودة في احداث المسلسل بشكل يومي وحتى الحلقة الاخيرة، مشيرا الي ان الشخصية محورية وتحمل مفاجأة قوية في الحلقة الاخيرة.

وكان مسلسل "مملكة الغجر"، قد حقق نسب مشاهدة عالية في الدول العربية التي يعرض على بعض شاشاتها، حيث يعرض على قنوات الرشيد العراقية وال بي سي اللبنانية وقناة روتانا دراما، بالإضافة إلى عدد من القنوات المصرية، كما أنه تصدر مؤشرات البحث في لبنان والعراق ومصر.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

قد يهمك أيضا:اتهامات السرقة تلاحق فيفي عبده وحورية فرغلي بسبب "مملكة الغجر"

ملابس غريبة لفيفي عبده وحورية فرغلي في "مملكة الغجر"