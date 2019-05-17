صور.. فرقة "سماع" تطرب جمهورها فى ليلة رمضانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت مساء أمس الخميس، فرقة "سماع" للإنشاد الدينى سهرة رمضانية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح وقدموا خلال السهرة بعض الاناشيد الدينية والموسيقى الروحانية، وذلك داخل أحد النوادى الرياضية بالقاهرة.
وضمت فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقي الروحية معها، فرقة أندونيسيا للأنشاد "نور أخياري" و"مجموعة أكابيلا للترانيم الكنائسية"، واستمتع الحضور بما قدمته الفرقة من أغاني دينية شهيرة بمصاحبة فرقة المولوية، واختتم الحفل بنشيد قوم يا مصري، ورفع علم مصر وسط تصفيق حاد من الحضور .
فرقة سماع
فرقة سماع ومشاركة فرقة المولوية
جانب من الحضور
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