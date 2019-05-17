شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرقة "سماع" تطرب جمهورها فى ليلة رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت مساء أمس الخميس، فرقة "سماع" للإنشاد الدينى سهرة رمضانية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح وقدموا خلال السهرة بعض الاناشيد الدينية والموسيقى الروحانية، وذلك داخل أحد النوادى الرياضية بالقاهرة.

وضمت فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقي الروحية معها، فرقة أندونيسيا للأنشاد "نور أخياري" و"مجموعة أكابيلا للترانيم الكنائسية"، واستمتع الحضور بما قدمته الفرقة من أغاني دينية شهيرة بمصاحبة فرقة المولوية، واختتم الحفل بنشيد قوم يا مصري، ورفع علم مصر وسط تصفيق حاد من الحضور .

Advertisements



فرقة سماع



فرقة سماع ومشاركة فرقة المولوية