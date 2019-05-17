شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد الزعيم.. تعرف على أبرز ثنائياته مع نجمات السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الزعيم عادل إمام أيقونة فنية لن تتكرر، فهو "الزعيم و الحريف والأستاذ"، الذى شكل حالة فنية فريدة على مستوى الوطن العربى، إذ إنه ما زال قادرا على الاحتفاظ بالقاعدة العريضة من الجمهور بكل فئاته، حيث تميز الزعيم بخفة ظله وقفشاته المميزة التى استطاع بها أن يحجز لنفسه مكانة خاصة فى قلوب الجمهور فى أرجاء الوطن العربى، قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة التي شارك فيها فنانات عدة ، وحقق نجاحا كبيرا حين طرحها فى دور السينما بتلك الثنائيات.

1 ) الزعيم والفنانة يسرا من أشهر الثنائيات الفنية التي قدموا أعمال لا ينساها المشاهد علي الاطلاق مثل فيلم "الإرهاب والكباب"، تبدأ أحداث الفيلم حينما توجه "أحمد" إلى مجمع التحرير ﻹستخراج الأوراق لنقل ابنه إلى مدرسة أخرى، وهناك يصطدم بالعقبات الإدارية، ويجد نفسه متورطًا فجأة في حمل سلاح، وإشهاره في وسط المواطنين، ليتخذ بعض الرهائن وينضم إليه بعض الموجودين وسرعان ما تأتي قوات الشرطة لتحاصر المكان، لتتصاعد الأحداث .



عادل إمام ويسرا (3)

"كراكون في الشارع "تدور احداث الفيلم حول أقامة المهندس شريف وزوجته سعاد المُدرّسة وابنتهما سارة وابنهما هانى ووالدته بمساكن الإيواء بعد هدم منزلهم، ونظرا للمستوى غير الإنسانى للمعيشة في مساكن الإيواء يلجأون إلى فناء حوش الأسرة ويفاجأون بإقامة أبو دومة فيه فيشب الخلاف بين الطرفين . تأمر النيابة بأن يتقاسموا الحوش. يتمكن شريف من تصميم مسكن متنقل من الأخشاب والإقامة فيه. يتعرّض لمضايقات عديدة وتنجب زوجته ولدا يسميه كراكون، من وحى استدعائه المتكرر للكراكون بتهم كثيرة، كسرقة التيار الكهربائي وإشغال الطريق. يقتنع عدد كبير من الشباب بفكرة المسكن المتنقل بعد إذاعة برنامج تليفزيوني عن تجربة شريف.



عادل إمام ويسرا (1)

"جزيرة الشيطان " تبدأ أحداث الفيلم عندما يسلم الشواف جارته فاطمة خريطة توضيحية للسفينة الغارقة عند جزيرة الشيطان بالغردقة، المخبأ بها صناديق الذهب، ويصاحبها بيبرس لتمويل الرحلة، ويتفقوا جلال ليعلمهم الغطس، وتعترف له فاطمة بالمهمة، وينجحوا في إستخراج بعض سبائك الذهب، وهنا تظهر عصابة الزغبي وتتصاعد الأحداث .



عادل إمام ويسرا (2)

2) الزعيم والفنانة لبلبة من أشهر الثنائيات الذين أشتهروا بتقديم الأفلام الكوميديا أكثر من أي نوع أخر فقدموا للمشاهد عدة أفلام مهمة منها "خلي بالك من جيرانك" في إطار إجتماعي كوميدي تدور أحداث الفيلم حول زوجان في شهـر العسل يقيمان بشقة مفروشة ولكن ليست كأي شقة، حيث يصدما بالجيران غريبي الأطوار الذين يشاركهما تلك الشقة بطريقة غير مشروعة، فتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة داخل هذة العمـارة وخاصة شقتهما.





عادل إمام ولبلبة (2)

"عصابة حمادة وتوتو " حيث أقترح حمادة على صاحب شركة السياحة التي يعمل بها مشروع لتطوير الشركة، لينسب صاحب الشركة المشروع لنفسه، ويطرد حمادة، ولا يجد أمامه هو وزوجته "لبلبة" وإبنهما الصغير سوى السرقة كمصدر للحصول على المال، ليكون هو وزوجته عصابة وتتعدد سرقاتهما، ويصبحا منة كبار رجال الأعمال الفيلم في أيطار كوميدي اجتماعي.





عادل إمام ولبلبة (4)

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" أحترس من الخط " تدور قصة العمل حول "خصوصي" الشاب البسيط، والذي يعمل بشركة ابنة عمه "نبيلة" ويقع في حبها ولكنها لا تبادله نفس الشعور، لأنها تحب "سامي" مدير الشركة، يكتشف "خصوصي" الاختلاسات التي تحدث في الشركة لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.



عادل إمام ولبلبة (3)

3) الزعيم والفنانة شيرين شاركوا في فيلم " بخيت وعديلة " وقدموا منة ثلاث أجزاء وكل جزي بقصة مختلفة وأسم جديد للعمل و كانت تدور أحداثة حول بخيت "عادل إمام" الذي يعمل في ورشة صغيرة، يلتقي بعديلة "شيرين" لأول مرة بالمصادفة في القطار.

في نفس الوقت يحاول تاجر مخدرات "مصطفى متولي" الهرب من الشرطة التي شددت عليه الحصار، فيلجأ إلى ترك حقيبة المال خاصته مع أغراض بخيت وعديلة

يكتشف بخيت وعديلة الحقيبة الجديدة التي لا تخصهم بما فيها من ثروة، يقرران بعدما فشلا في معرفة صاحبها أن يقتسما النقود، وتتوالى الأحداث بعدها وسط العديد من المفارقات الكوميدية والمفاجآت..

"الجردل والكنكة " هو الجزء الثاني من فيلم بخيت وعديلة ويحكي هذه المرة قصة تورطهما مع عصابة تجار المخدرات التي اوهمتهم بمساعدتهما للوصول إلى مجلس الشعب دون أن يدريا حقيقة اهدافهم ، لكن يتمكنان في الأخير من التغلب على العصابة بعد فوزهم بالانتخبات .



عادل إمام وشيرين

" هاللو أمريكا" هو الجزء الثالث من فيلم بخيت وعديلة حيث يلتقي بخيت دعوى من ابن عمه ليسافر الي امريكا فسافر بخيت وعديلة من أجل البحث عن الثروة وتحقيق حلمهما، يصطدم بخيت بمجتمع مختلف عنه، جاكى زوجة نوفل هي المسيطرة على المنزل. ابنة نوفل تخلو لصديقها في حجرة نومها، يضطر بخيت للزواج من سيدة سوداء بدينة من أجل الحصول على تصريح للإقامة في أمريكا، يتعرض بخيت لحادثة سيارة تقودها ابنة مرشح للرئاسة الأمريكية، يشير نوفل لبخيت برفع دعوى قضائية للتعويض عن هذه الحادثة، يطلب المحامي بتعويض قدره خمسة مليون دولار لتعطله عن العمل. يكسب بخيت القضية لكن الأموال تذهب لأتعاب المحاماة وشركات التأمين. يعدو بخيت وعديلة وهي في ثوب الزفاف في شوارع أمريكا، ويلقي بالدولارات مبتسما في سخرية من مجتمع يقاتل من أجل الحصول على الاوراق الخضراء.