أمير كرارة عن عادل إمام: "زعيم الفن في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قدم الفنان أمير كرارة، التهنئة لـ"الزعيم" عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 79 ، قائلاً "زعيم الفن في الوطن العربي".

ونشر "كرارة" صورة تجمعه بالزعيم عبر حسابه علي"انستجرام" معلقًا: "كل سنة وانت طيب ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك يا زعيم الفن في الوطن العربي".

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ويحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 79 .

يُذكر أن الفنان أمير كرارة يخوض السباق الدرامي في رمضان هذا العام بمسلسل "كلبش 3 ".