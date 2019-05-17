محمد ممدوح يعتذر وسمية الخشاب لم تخطف "سعد" من "ريم".. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، ومع انطلاق السباق الرمضاني، تظهر البرامج التي تركز على مشاكل مختلفة في حياة الفنانين، وتطلب منهم الرد على ما أثير عنهم. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "رد سمية الخشاب على اتهامها بخطف أحمد سعد من ريم البارودي، رانيا يوسف تؤكد أنها لا تسعى للزواج للمرة الرابعة، وفاء عامر تعلق على قصة مشهدها الجريء مع محمد رمضان، ومحمد ممدوح يعتذر،..".

سمية الخشاب

ردًا على اتهامها بأنها خطفت المطرب أحمد سعد من زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي، قالت الفنانة سمية الخشاب أثناء استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة: "لا مخدتش أحمد سعد من ريم البارودي، هما كانوا متطلقين وده مُثبت في أوراق رسمية، وكانوا سايبين بعض بس بيشتغلوا مع بعض".

وتابعت "فيه ناس قالولي انهم اصحاب وماسكة حاجات في شغله، ولما سألتها قالتلي آه سبته هو مستهتر ومتهور ومش هرجعله".

رانيا يوسف

نفت الفنانة رانيا يوسف في برنامج "شيخ الحارة"، أن يكون سر اهتمامها بنفسها في الفترة الأخيرة، البحث عن العريس الرابع، وأوضحت "طول عمري مهتمة بنفسي ولا أبحث عن زوج رابع، عندي وقت فاضية فيه وأنا بحب ألعب رياضة ومعنديش تصوير فمهتمة اكثر بنفسي".

وتابعت "لا أعتقد اني ممكن اتزوج رجل متزوج، ممكن أحبه لأن الحب خارج عن سيطرتك ومتقدريش تتحكمي فيه، لكن أتجوزه ده قرار وأنا مبحبش أضايق واحدة ست ومحبش أهدم بيت تاني، وأنا مش هتجوز تاني، بس القلوب ساعات بتتغير".

أحمد سعد

وجهت المذيعة بسمة وهبة، سؤالًا للمطرب والملحن أحمد سعد، إذ خُير بين الرجوع لواحدة من زوجتيه السابقتين "ريم البارودي وسمية الخشاب"، من سيختار؟

وأجاب سعد، في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "شيخ الحارة"، أنه يفضل العودة للعزوبية من جديد، لا العودة إلى واحدة منهما.

وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر في برنامج شيخ الحارة، إن مشهدها الجريء مع الفنان محمد رمضان والذي تم حذفه من مسلسل "نسر الصعيد"، وسُرب على الانترنت تم تصويره في وقت لم تكن فيه بكامل تركيزها، إذ استمر التصوير لمشاهد سابقة 14 ساعة، وجاء المشهد على الهواء، وبعدما استيقظت طلبت المنتج جمال العدل وحكت له المشهد ووعدها بأنه لن يعرضه إذا وجد فيه أي شيء غير لائق.

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وتابعت "لو كان جالي وأنا مركزة مكنتش هصوره. الحمد لله على نعمة حب الناس، ايه اللي يجبرني اعمل مشهد زي ده وأنا في سني ده، عندي أقعد في البيت ومعملش مشاهد من النوعية دي".

عمرو سعد

تحدث الفنان عمرو سعد عن تعاونه مع المنتج محمد السبكي، وأشار إلى أن البعض حذره من العمل معه قبل تصوير فيلم "حديد"، إلا أنه تمسك برأيه، وقدم الفيلم.

وتابع خلال حواره في برنامج "عايشة شو" وتقدمه المذيعة عايشة عثمان "محمد السبكي منتج كبير وله خبرة كبيرة جدًا، عمل أفلام كبيرة، منهم 3 أفلام لأحمد زكي، وجدع وبيفهم في السينما والصناعة جدًا لدرجة".

صابر الرباعي

عن أزمة الفنان فضل شاكر، تحدث المطرب التونسي صابر الرباعي، في برنامج "عايشة شو"، وقال "شدة وتزول احنا بشر نعيش لحظات ضعف وأزمات وسعادة"، وأكد أن الفنان عليه أن يكون واجهة ناصعة وقدوة للأجيال.

وتابع "افتقدنا فضل في الساحة لأنه مميز وحساس، بحب صوته وادائه واحساسه، وهو مربفترة صعبة ودخل في متاهات المفروض كفنان مالوش علاقة بيها، معرفش ايه اللي صار بس افتقدناه واحب عودته".

محمد ممدوح

ردّ الفنان محمد ممدوح على الانتقادات التي توجه إليه بسبب نفسه القصير وطريقة نطقه الكلام، قائلًا: "أنا آسف".

وقال ممدوح، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "تفاعلكم" المعروض عبر قناة "العربية"، اليوم الأربعاء: "أنا عمري 38 سنة، والمسرح أهم حاجة بالنسبة لي،ولم أستفد شيئًا من دراسة الحقوق، ونفسي أشتغل مع منى زكي وأحمد حلمي، كل أفلام فؤاد المهندس أتمنى لو الزمن يرجع بي وأمثّل فيها".