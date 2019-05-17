مي سليم ضيفة الحلقة الثانية عشرة من "هاني في الألغام"

يستضيف النجم هاني رمزي في الحلقة الثانية عشرة من برنامجه "هاني في الألغام"، الفنانة مي سليم. الألغام"، الفنانة مي سليم. يذكر أن الفنان هاني رمزي العديد من برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هبوط اضطراري" "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل".

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