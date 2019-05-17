الليلة.. أول أيام عرض قواعد العشق الأربعون علي مسرح سيد درويش

تستضيف دار أوبرا الأسكندرية، الليلة، أبطال مسرحية "قواعد العشق الأربعون"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، علي خشبة مسرح سيد درويش، ويستمر حتي يوم 27 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

العرض بطولة بهاء ثروت، فوزية محمد، عزت زين، دينا أحمد، ياسر أبو العينين، هاني

عبد الحي، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، هشام علي، أميرة أبو زيد، حسام أبوالسعود، هاني ماهر، إسلام بشبيشي، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءةإبراهيم الفرن، و من إخراج عادل حسان.

"قواعد العشق الأربعون"، تعد من أهم عروض البيت الفني للمسرح، التي تم تقديمها على مسارح القاهرة والإسكندرية في أكثر من موسم، فاق التوقعات على المستوى الجماهيري والنقدي وحقق نجاحًا كبيرًا.

المسرحية مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة إليف شافاق، وأعدت نص المسرحية رشا عبد المنعم، وشاركها في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني.