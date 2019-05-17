سوزان نجم الدين تحصد النجاح في ابن أصول

حققت الممثلة سوزان نجم الدين من خلال دور صولا في مسلسل "ابن أصول" نجاحا منقطع النظير لما شكل هذا الدور من مفاجأة كبيرة عند الجمهور المصري والعربي بقبولها لدور الأم أولا ومن جراءة الطرح وقوة الموضوع وأهميته. ثانيا والذي قدم نجم الدين بطريقة جديدة ومختلفة.

واستطاعت نجم الدين بشخصية "صولا" أن تدخل كل بيت يعاني من مشكلة حب التملك والغيرة القاتلة بين الأمهات وأبنائهن حيث أكدت في معظم لقاءاتها أن العمل سيلامس كل أسرة عربية لما يقدمه من رسائل هامة في موضوع التربية والذي تعتبره نجم الدين أهم رسالة لها

في الحياة كإنسانة وكفنانة حسب ماورد عن لسانها في أحد اللقاءات المصورة.

سوزان نجم الدين ستظهر أيضا خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل كلبش مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.