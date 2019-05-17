سيرين عبد النور تتحدث عن خلافاتها مع نادين نجيم وماغي بو غصن وترد على سلافة معمار

أكدت سيرين عبد النور أنها عملت في عرض الأزياء وأنها لا تخفي صورها عندما كانت تعمل في المجال، الذي دخلته بتشجيع من شقيقتها سابين، كما أكدت أنها لم تكن تجد نفسها جميلة قبل الشهرة، بل كانت تعتبر أن الجمال يكمن في شقيقتها سابين الشقراء وصاحبة العينين الزرقاوين، بينما هي سمراء، وأن شقيقتها شجعتها على دخول مجال عرض الأزياء لكي تحقق حلمها من خلالها.

وأوضحت سيرين عبد النور أنها تعرضت لإصابة في حبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء"، ولكنها لم تخضع لعملية جراحية للشفاء من الإصابة، ولكن حبالها الصوتية أصبحت حساسة للغاية عندما تتعرض لتيار هوائي شديد أو برد.

وأشارت سيرين إلى أنها فوجئت بتصريحات نادين نسيب نجيم في برنامج "مجموعة إنسان"، ودمعت عينها عندما سمعت كلامها، لأنها تحبها وتحترمها، وهي من يدعمها عبر السوشيال ميديا وتفتخر بزمالتها، مضيفة أنها باركت لها فوزها بـ "الموركس دور" مع أنها كانت منافسة لها على نفس الجائزة، كما أوضحت إلى أنها تفضل أن تأخذ الامور وقتها، ولذلك لم تبادر الى الصلح معها، لان الوقت كفيل بإصلاح كل شيء، وأنها زارتها عند وفاة والها وقدمت لها التعازي، وقالت لها "أحبك وأحترمك وما في شي محرز"، كذلك أكدت أنه يوجد خلاف بينهما كي تتصالحا، وقدمت لها التهنئة بنجاح مسلسلها "خمسة ونص" مشيرة أن نجاحها من نجاح نادين، وأنها تتمنى أن تنظر نادين إلى هذا الامر مثلها.

كما أوضحت أنها لم تشعر بالحرج لأنّها قالت أن تيم حسن فنان كامل خصوصاً وأنها سبق أن تعاونت قبله مع عابد فهد، وأضافت انها فخورة لأنها عملت مع عابد فهد، وأكدت أن معظم الفنانين السوريين يتمتعون بالشكل والكاريزما والموهبة، وأنها لن تشعر بالغيرة إذا مثلّ تيم حسن مع غيرها.

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ورداً على سلافة معمار التي قالت أن اللبنانيات يتمتعن بالجمال والسوريات بالموهبة، أجابت سيرين عبد النور بأن سلافة فنانة موهوبة وجميلة جدا، وأنها لا تصدق أنها قالت هذا الكلام لأنها محترمة وذكية، تقيم وتعمل في لبنان، ولكن بعض الصحافيين يحرفون الكلام، كما نفت وجود دعوى ضدها رفعتها عليها نقابة الفنانين السوريين، بسبب مشاركتها في عمل شامي.

وأوضحت سيرين عبد النور أنها تصالحت مع ماغي بو غصن وأنها إتصلت بها عندما كانت مريضة وتحدثت مع زوجها، ومن ثم ما لبثت أن اتصلت ماغي بها، وإنهما إتفقتا على نسيان كل ما حصل بينهما وتمنتا الخير لبعضهما.

سيرين وصفت نجوى كرم بـ الإنسانة المتواضعة، وأكدت أنها صديقة عزيزة على قلبها وأنهما كالاخوات، كما أوضحت أنها لم تتزوج زوجها فريد رحمة بسبب وسامته، بل لروحه وحنانه، وأنها فخورة به كثيراً.

كلام سيرين عبد النور جاء خلال مقابلة معها في برنامج "مجموعة إنسان".