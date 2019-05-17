صورة محمود عبد العزيز في زيارة لـ شريهان على سرير المرض قبل 30 عاماً

انتشرت صورة قديمة للفنان محمود عبد العزيز وهو يزور الفنانة شريهان في المستشفى بعد الحادث المروع الذى تعرضت له في الثمانينيات، الأمر الذي أعاد الحادث الأليم إلى الذاكرة.

وكانت الفنانة شريهان قد تعرّضت لحادثٍ خطيرٍ في عام 1989 أثناء عودتها من الإسكندرية كاد يقضي على حياتها، وتسبب لها في إصابات بالغة الخطورة وكسور في العمود الفقري ما إستدعى سفرها على الفور إلى فرنسا لإجراء عدة عمليات متتالية وصل عددها إلى 30 عملية إلى جانب تركيب 40 مسمارًا في عمودها الفقري وإلزامها بارتداء قميص من " الجبس "وهو شيء صلب وقاس يشبه الدروع الواقية ، وإذا خلعته كانت تشعر بتفكك مفاصل الظهر، بحسب تصريحها في لقاء صحفي.

محمود عبد العزيز يزور شريهان

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وقد قالت يومها "أصبحت كلعب الأطفال التي لا تعمل إلا بالبطاريات وبطارياتي هي هذا الحزام " لكنها استمرت في الخضوع للعلاج من أجل تليين العظام ، واستطاعت شريهان الوقوف على قدميها بعد 14 يومًا فقط بدلًا من شهر ، لدرجة أبهرت الأطباء المعالجين لها خاصة بعد زرع 3 فقرات في عمودها الفقري.

وقد تردّد أنّ ما تعرّضت له شريهان لم يكن حادث سير، بل عملية مدبّرة من قبل نافذين في البلد لأسباب شخصية.