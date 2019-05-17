مجهولون يغتالون الفنان العراقي فارس حسين

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 06:55 مساءً - في حادثة خطرة للغاية تهدد أمن العراقيين، اغتال مسلحون مجهولون الفنان العراقي ​فارس حسين​ أمس الخميس في منزله، حيث طعنوه بالسكاكين في رقبته مما أدى لوفاته على الفور.

وقامت الأجهزة الأمنية العراقية بفتح تحقيق في ما حصل لمعرفة الجناة وسوقهم الى العدالة، في وقت تزداد اغتيالات المشاهير في العراق حيث تم اغتيال الروائي والكاتب علاء مشذوب قبل ثلاثة أشهر على يد مسلحين مجهولين ولم يتم القاء القبض حتى الآن عليهم.

الحادث لاقى تفاعلاً على مواقع التواصل الإجتماعي بين الناشطين حيث أكدوا تخوفهم من ما يحصل.