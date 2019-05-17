شاهدوا يسرا اللوزي تكشف عن إصابتها بالإكتئاب الشديد.. وتعترف: “بيرين سات أجمل مني”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 06:55 مساءً - تحدثت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ في الكثير من المواضيع التي تتعلق بحياتها الخاصة والعملية، حيث كشفت بدايةً عن ندمها على الأدوار التي لعبتها في كلّ من فيلمي: “قبلات مسروقة”، و”شنطة حمزة”، موضّحة، أنّ فيلم “إسكندرية نيويورك”، كان بداية انطلاقتها نحو الشّهرة.

أما عن سؤالها الدائم حول إخفائها لزوجها عن الإعلام قالت:”الجملة دي بتضايقني لأن معناها إن أنا اللي ببعده.. هو شخص بالغ وصاحب القرار وهو اللي مش بيحب الأضواء”.

ومن ناحية أخرى، قالت اللوزي أثناء إستضافتها ضمن برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أنها إصيبت باكتئاب شديد، وحالة من الغضب والإنكار، عندما علمتْ أنّ ابنتها لا تسمع، مشيرة، إلى أنّها مع الوقت، أصبحتْ تبحث في الموضوع، وتنظر للموضوع بشكل إيجابيّ.

وعن تشبيهها بالممثلة التركية ​بيرين سات​ قالت:”بشوف إني شبهها في بعض الصور بالرغم إني بشوف إنها أحلى مني بكتير وأرفع مني”.