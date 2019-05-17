شاهدوا.. الكشف عن سبب إنفصال ميغان ماركل عن زوجها الأول

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 06:55 مساءً - كشف الفيلم الوثائقي “Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood” أن السبب الرئيسي وراء طلاق دوقة ساسيكس ​ميغان ماركل​، من زوجها السابق منتج ​هوليوود​ ​تريفور إنغلسون​ هو أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيداً عن بعضهما، بسبب جريها وراء مستقبلها وشهرتها في التمثيل.

ويسلط الفيلم الضوء على حياة ماركل، قبل أن تقابل ​الأمير هاري​، ويستند الفيلم إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.

وقالت بيرسون: “لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين. وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل “Suits” لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنجلوس، هذا ما دمر علاقتهما”.