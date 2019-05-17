شاهدوا.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات قاسية بعد غنائها اغنية دينية

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 06:55 مساءً - تلقّت الفنانة المصرية سمية الخشاب لعدد كبير من الانتقادات من قبل الجمهور بعد غنائها أغنية دينية بعنوان “سيدنا النبي” وذلك في أحد اللقاءات التليفزيونية.
وتسائل المتابعين حول كيفية غنائها اغاني دينية وفي نفس الوقت تفضح اسرار زواجها من الفنان المصري أحمد سعد.
وكانت قد ردت سمية الخشاب مؤخرا على طليقها أحمد سعد حينما قال: “الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق ست مش تمام”، قائلة: “يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام، عندي حاجات كتير أحمد سعد خايف منها طبعًا”.
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