شاهيد كابور يفقد السيطرة على أعصابه بسبب سؤال صحفي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في موقف نادر الحدوث، فقد النجم الهندي شاهيد كابور السيطرة على أعصابه، وأصبح في غاية الانفعال والغضب خلال تفاعل إعلامي على هامش الترويج لفيلمه الجديد “كبير يبنج” بحضور بطلة العمل كيار ادفاني.

وكان مراسل صحفي يقوم بتوجيه أسئلة لبطلة العمل كيارا ادفاني عن مشاهد التقبيل في الفيلم، شاهيد الذي عادة ما يتسم بالهدوء، قام بالرد على الصحفي بغضب قائلًا “لم يكن لديك صديقه؟ “، أضاف أنه يجب أن يدفع لمشاهدة القبلات. وقد وأظهر البرومو الترويجي للفيلم مشهدا واحدا يتبادل فيه شاهيد وكيارا القبل.

شارك الناقد السينمائي والمحلل التجاري تاران أدارش خبر نشر تاريخ إطلاق الفيلم مع البوستر الجديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وفي السياق، شوهدت كيارا أدفاني وشاهيد كابور في وقت سابق معًا في الأغنية التي حققت نجاحًا كلاسيكيًا، والتي كسرت الإنترنت العام الماضي بعد صدورها.

ينتظر الجمهور أن يجتمع الثنائي على الشاشة، حيث تلعب كيارا شخصية تدعى بريت، والتي تصادف أنها تحب شخصية الفنان شاهيد كابور، ومن المتوقع إطلاق الفيلم بدور العرض السينمائي في 21 يونيو 2019.