كارينا كابور تتخذ قرار مهني جريء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الفنانة الهندية كارينا كابور خان إنها اتخذت قرارا واعيا بتقديم نوعية من الأفلام التي تحمل رؤى اجتماعية وأفكار تدعو للتأمل، وعوالم إنسانية محفزة على إعادة النظر في الحياة

وكشفت كابور وفق ما نقلته صحيفة timesofindia المتخصصة قي الشأن الهندي، أنه رغم تقديمها أفلام تبتعد عن مشاكل المجتمع مثل Udta Punjab وKi and Ka و‘Veere Di Wedding، لكنها بدأت في تعديل ذلك المسار، عبر قبول سيناريوهات تتعامل مع مختلف القضايا الاجتماعية مثل تعاطي المخدرات والنسوية والأمومة والتعليم.

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تقول: “هناك جهد واعي لتقديم الأفلام التي لديها موضوع اجتماعي ومواضيع وقصص يمكن ان تلمس القلوب، حتى لو كان بشكل جزئي، أريد أن أتناول الأفلام التي هي ذات الصلة.

ومن المقرر ان يطلق فيلمها الجديد “Good News” مع اكشاي كومار، وديلجايت دوسانيه، وكيارا ادفاني، في 27 ديسمبر

وفي ذات السياق، ستبدأ الممثلة العمل على Angrezi Medium في يونيو قبل الانتقال إلى تصوير فيلم كاران جوهر ‘Takht’ في فبراير من العام المقبل.