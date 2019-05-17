نجمات بوليود على سجادة مهرجان كان السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وصلت نجمات بوليوود ديبيكا بادوكون، كانجانا رانوت وبريانكا شوبرا إلى الريفيرا الفرنسية يوم الخميس 16 مايو 2019 لتمثيل مختلف العلامات التجارية والمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي المرموق.

شاركت ديبيكا لمحة عن إطلالتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram والتي أظهرت استعدادها الكبير للسير على السجادة الحمراء.

في الصورة، تجلس في غرفتها بالفندق، وهي تغلق عينيها في أثناء وضع مكياجها، وكانت ترتدي رداء حمام أبيض وشعرها مُصمم بالفعل على شكل ذيل حصان أنيق وأسلوب أريانا جراندي.

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بريانكا، في الوقت نفسه، شوهدت وهي تخرج من أمام باب الفندق، وكلها جاهزية لخطف القلوب والأبصار بطلعتها، حيث شوهدت في ثوب أبيض، وتضع أيضًا نظارة شمسية داكنة لتحدي أشعة المدينة الفرنسية الساحلية.

كانجانا، أيضا، شوهدت كانجانا ترسم علامة “السلام” بينما تنجز شعرها، استعدادًا للمشاركة في ليلة مرصعة بالنجوم، حيث شارك فريقها صورتها من غرفة الماكياج مساء الخميس.

في وقت سابق يوم الأربعاء، سارت الممثلة التلفزيونية هينا خان على السجادة الحمراء عند عرض فيلم الدراما البرازيلي باكوراو، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تصل الممثلتين سونام كابور وايشواريا راي لحضور المهرجان.