هوما قريشي تحضر حفل شوبارد في «كان»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أقامت دار “شوبارد” Chopard حفلًاِ ضخمًا على هامش مهرجان “كان” Cannes السينمائي لعام 2019، شاركت في حضوره الممثلة الهندية هوما قريشي، التي أبدت استعدادها للسفر إلى الريفيرا الفرنسية، بصرف النظر عن العديد من الارتباطات الفنية التي قامت بتأجيلها.

ستكون هذه الزيارة الثالثة للممثلة في الحفل المرموق، وقد احتل ظهورها العام الماضي عناوين الصحف واستقبلها خبراء الأزياء، بالإشادة والثناء على إطلالتها

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يرتبط وجود قريشي، باعتبارها الوجه العلاني والترويجي لأحدى أشهر ماركان مشروب الفودكا في الريفيرا الفرنسية، والتي تحتفل بالتميز السينمائي بإطلاق برنامجها العالمي الجديد “لايف فيكتوريوسلي”. قال هوما في بيان صدر في وقت سابق: “لقد كان من دواعي سروري أن أكون مرتبطة بعلامة تجارية في مهرجان كان السينمائي في العام الماضي”.

وأضافت: “على مر السنين، شهدنا جميعًا الاعتراف بأن بقوة صناعة السينما الهندية والتي عزز لها التواجد في هذه المنصة المرموقة وأنا مسرورة مرة أخرى لمشاركتي هذا العام”.

في العام الماضي، أبهرت ممثلة Gangs of Wasseypur الجميع في لباس داخلي مخصص مع سترة مزخرفة في حفلة Chopard المرموقة العام الماضي، حيث سافرت هوما لأول مرة إلى مدينة كان لترويج فيلمها، بالإضافة إلى تمثيل الهند.