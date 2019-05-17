موجة سخرية من الفنانة مي عز الدين على مواقع التواصل بسبب مسلسلها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لم يحالف الحظ الفنانة المصرية مي عز الدين في هذا الموسم الرمضاني بعملها الدرامي الجديد «البرنسيسة بيسة»، حيث تعرضت للكثير من الانتقادات.

جمهور مي لم يحب فكرة العمل الذي تقدمه، وسخروا من أدائها، ووجدوا أنه مبالغ فيه، وانتشرت عدد من الكوميكس والصور التي تستهدف الهجوم عليها على مواقع التواصل.

الفنانة الشابة لم تستطع تحمل النقد اللاذع من جمهورها وعبارات السخرية؛ فلم تجد أمامها سوى غلق خاصة التعليقات على صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»

في المقابل تلقت الدعم من قبل عدد كبير من زملائها بالوسط الفني بعد أن تعرضت للهجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني، والذي أشاد بالعمل، وأكد أن مي بذلت فيه مجهودا واضحا.

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كما أشادت بالعمل الفنانة دينا محسن «ويزو»، وكذلك الفنان حسام داغر، أحد أبطال المسلسل، والفنانة ريم البارودي.

ووجهت زينة أيضا رسالة إلى صديقتها مي من خلال حسابها الخاص عبر موقع أنستجرام، وأكدت لها أنها نجمة كبيرة صاحبة تاريخ طويل وخرج من أعمالها نجوم أصبحوا يقدمون الآن أعمالا منفردة.

الفنانة زينة طالبت صديقتها أن تظل فخورة بنفسها وبالملايين الذين يحبونها من الجمهور، وأكدت لها أنها تحب مسلسل «البرنسيسة بيسة».

«البرنسيسة بيسة»، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.