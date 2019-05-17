ديانا حداد تحتفل بعيد الفطر في المالديف

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي الفنانة ديانا حداد عيد الفطر المبارك في حفل غنائي تلتقي به الجمهور في المالديف.

وأعلنت ديانا عن الحفل المقرر إقامته في “فيلا برايفيت آيلند” في المالديف مساء 6 حزيران/يونيو المقبل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “بنحتفل بعيد الفطر المبارك في المالديڤ بحفل غنائي يزداد فرح بوجودكم.. وذلك في فيلا برايفيت آيلند .. يوم 6/6/2019”.

وكانت ديانا حداد قد أطلقت أغنية “فديت عيونك وطاريك”، من أغاني “جلسة غنائية 2019″، من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان وليد الشامي، كما طرحت أخيرًا كليب “دخيلك”، وهو من أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وألحان علي كانو، وإخراج جاسم الجسمي.