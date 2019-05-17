راغب علامة في الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل السوبر ستار راغب علامة حصد نجاح أغنية “صدفة” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية. واحلّت الأغنية المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي وفق إحصاءات راديو “أغاني أغاني” في لبنان. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بأغنية “صدفة” ما يقارب المليوني مشاهدة عبر قناة السوبر ستار على موقع “يوتيوب” الشهير. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كتبتها ولحّنتها أماني النوري، وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها راغب قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات. لمشاهدة فيديو أغنية “صدفة”:

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