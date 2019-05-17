طرح كليب I Don’t Care لـ جاستين بيبر وإيد شيران – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم العالمي جاستين بيبر كليب أغنية I Don’t Care التي يشاركه فيها على طريقة الديو النجم إيد شيران. العمل تم إطلاقه رسميًا عبر قناة إيد شيران على موقع “يوتيوب” الشهير واقتحم بسرعة قياسية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية كانت قد حقق ما يقارب الـ50 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوع. لمشاهدة كليب I Don’t Care:

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