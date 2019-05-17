بعد شائعة حملها.. رومانسية بريتني سبيرز مع حبيبها تشعل الإنترنت

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر عارض الأزياء الإيراني الشهير سام أصغاري، صورًا جديدًا تجمعه مع حبيبته النجمة العالمية بريتني سبيرز وذلك عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وتأتي هذه الصور بعد انتشار شائعة حمل بريتني من سام الذي يصغرها بحوالي 15 عام، والتي قد نفاها مصدر مقرّب من المغنية.

وكانت بريتني سبيرز قد مرّت بأزمات عائلية خاصة أخيرًا وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينها وبين والدها من جهة وبين والأخير ووالدتها من جهة أخرى.

على صعيد آخر، تواصل بريتني سبيرز التحضير لألبومها الجديد والمتوقع أن يحمل مفاجآت عدّة لمحبّيها.