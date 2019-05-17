متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الكولومي العالمي مالوما ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية بتاريخ (17 أيار/مايو) كما كان قد وعد الجمهور منذ فترة.
ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية ومنها الأغاني الديو التي شاركه فيها النجوم مادونا، مارادونا، ريكي مارتن وغيرهم.
وقد ترافق إطلاق الألبوم مع عرض كليب خاص بأغنية “11:11” عبر قناة مالوما على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.
يعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.
نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.
لمشاهدة فيديو كليب أغنية “11:11”:
كانت هذه تفاصيل خبر مالوما يفي بوعده للجمهور ويطرح ألبوم “11:11” رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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