كيم كارداشيان تحتفل بالذكرى الخامسة لزواجها من كانيه ويست

متابعة بتجـــــــــــرد: خصّصت كيم كارداشيان ويست معايدة مبكرة لزوجها في منشور خاص عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بمناسبة ذكرى زواجهما الخامسة. فقد نشرت كيم صورة لها برفقة المغني كانيه ويست من حفل زفافهما الذي أذهل العالم بفلورنسا الإيطالية في 24 أيار 2014. وعلّقت كاتبةً:” 5 سنوات و4 أطفال… الحياة لا يمكن أن تكون أفضل!”. يذكر أن ويست (41 عامًا) وكارداشيان (38 عامًا) استقبلا طفلهما الرابع، عن طريق الأم البديلة الأسبوع الماضي.

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