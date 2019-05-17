الأمير هاري وميغان ماركل في خطر.. بسبب صور

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن قصر بكنغهام، الخميس، في بيانٍ أن دوق ساسكس، الأمير هاري، قبِل تعويضاً كبيراً واعتذاراً من وكالة أنباء إلتقطت صوراً لمنزله من الجوّ باستخدام طائرة هليكوبتر.

وكشف محامي الأمير هاري في بيان من المحكمة أن هذا الأمر يعرض أمن الأمير وزوجته ميغان ماركل للخطر.

وأضاف المحامي أنهما اختارا العقار لتمتعه بدرجة عالية من الخصوصية وقد اضطرا إلى الانتقال منه بعد التقاط الصور.

ومن جهةٍ أخرى، كشفت وكالة الأنباء سبلاش أن إلتقاط الصور كان نتيجة قرار خاطئ.

والجدير ذكره أن الصور التي التقطتها سبلاش أظهرت المنزل من الداخل بما في ذلك غرف الطعام والنوم.