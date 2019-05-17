شاكيرا بريئة من تهمة السرقة… إليكم تفاصيل القضية!

متابعة بتجــــــــــرد: برّأت محكمة تجارية في العاصمة الإسبانية النجمة العالمية شاكيرا والملحن كارلوس فيفيس بعد اتهامهما بسرقة لحن أغنيتها “La Bicicleta” من مغنٍ كوبي.

وفي التفاصيل، فقد ادّعى المغني الكوبي ليفان رافاييل كاستييانو على أغنية شاكيرا “La Bicicleta” التي اعتبرها مسروقة من أغنيته “Yo te quiero tanto” أي أحبك كثيراً.

وحضرت شاكيرا برفقة كارلوس فيفيس جلسة المحكمة التجارية في مدريد، حيث قال كارلوس الذي لحّن الأغنية وكتب جزءاً كبيراً من كلماتها إنه لم يكن يعرف ليفان.

والجدير ذكره أن أغنية “La Bicicleta” فازت باثنتين من أهم ثلاث جوائز غرامي للأغنية اللاتينية في العام 2016، ومنها أفضل أغنية وأفضل تسجيل للعام.