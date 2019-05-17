متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول فلسطينية بيلا حديد في آخر إعلان لعلامة كالفين كلاين الشهيرة وهي تقبّل مغنية أميركية.
وقد قبّلت بيلا حديد في الإعلان الشخصية الوهمية “Lil Miquela” وقالت إن “الحياة هي عبارة عن فتح أبواب… وخلق أحلام جديدة لم نكن نعلم أنها موجودة.”
إليكم الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشره:
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة حميمة تجمع بيلا حديد بهذه المغنية الأميركية – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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