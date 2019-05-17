سلافة معمار في "مسافة أمان".. إبداعٌ في تصوير واقع السوريين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمضي أحداث مسلسل "مسافة أمان"، للمخرج الليث حجو بطريقة أفقية، فما تقدّمه كاتبة العمل إيمان السعيد، في الدرجة الأولى هو يوميات أكثر من كونه حكاية درامية لها بداية ونهاية، بل هو حال السوريين ما بعد الحرب، حيث ينشغل الجميع بخلق مسافة أمان تجاه الخطر.

التناقض واضح من خلال مشاهد العمل، الشخوص خائفة، مكبّلة، خياراتها شبه معدومة، والرجفة التي تختزلها بطلة العمل سلافة معمار تختصر حال السوريين "على أعصابهم"، وهي تلعب دور الطبيبة (سلام)، والتي تتعرّض لضغوطاتٍ كبيرة بسبب مهنتها، تفتتح الرواية بزوج مخطوف وفديته أن تضع الزوجة حقيبة مليئة بالغازات السامة في المستشفى الذي تعمل فيه، لعلّها تحصد أرواح أكبر قدر ممكن من الأبرياء، لكنها فضلت التبليغ، وعقابها كان أن تقرأ نعوة زوجها بعينيها على شكل فيديو يصوّر لحظات قتله على يد الخاطفين.

وهنا كان أداؤها أقل ما يمكن وصفه "بالاحترافية العالية"، والعفوية الصائبة لإقناع الجمهور وكأنها تعيش هذه المعاناة فعلاً.

البراعة الأدائية عند معمار تأتي من قدرتها على مزج الحالة النفسية للشخصية بشكلها الخارجي، والتحّكم اللافت بعضلات الوجه لإجادة ردود أفعال حرّة لم يشوّهها السيلكون، ثم القدرة على استخلاص تعبيرات عميقة لم تنتقص منها عمليات التجميل.

هذه دعوة إلى البحث عن تعريف جديد لنجومية الممثل، وعن محدّدات تجعلنا نحكم على أدائه، بعيدًا عن النجاحات السريعة التي يحقّقها البعض بقوّة دفع المسلسل والمحطة التي تعرضه والبروباغندا الإعلامية التي تقف خلفه.

Advertisements

ليس "مسافة أمان" بالعمل الدرامي الكامل الذي لا تشوبه عيوب، لا سيما على صعيد النصّ، لكن ثمّة ما يستدعي التوقّف عنده، وهو روح الدراما السّورية التي افتقدناها منذ زمن طويل.

وجاء رأي البعض أن العمل يعطي انطباعًا عامًا بكره الشارع السوري للمعارضين فيه، الأمر الذي يتمثّل بشخصية وفاء موصللي في العمل، والتي تقوم بشتم وضرب ابنها المعارض، وإلقاء اللوم عليه لتغريره بابنها الثاني، ودفعه للخروج في مظاهرات، وهو الأمر الذي أدى إلى اختفائه.

ويظهر العمل الحكومة السورية بطريقة شاعرية، ففي البداية تتهم أجهزة الأمن الدكتورة "سلام" بتواطئها مع الإرهابيين، ولكنهم يقدرون ظرفها ويفرجون عنها بعد يوم واحد، لأنها "إنسانة وطنية غرر بها الإرهابيون"، ولأنهم يقدرون ظرفها.