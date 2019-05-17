في صراع على جمهور الكوميديا.. هكذا بدت منافسة "طلقة حظ" و"الواد سيد الشحات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّر الفنان المصري مصطفى خاطر، هذا العام، من لونه الفني، الذي رسمه في السباق الرمضاني الماضي في أعماله الدرامية، بمسلسل "ربع رومي"، وفضّل "خاطر"، تغيير شخصيته في "طلقة حظ"، بحيث يمزج الكوميديا بالحزن في بعض الأحيان.

وحقّق "خاطر"، نجاحًا كبيرًا، في أولى بطولاته المُطلقة في الدراما المصرية، بمسلسل "ربع رومي"، لوجود مساندة كبيرة من النجوم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، إلا أنه غيّر أيضًا من مسانديه هذا العام، في "طلقة حظ"، ما جعل العمل الماضي يبدو مميزًا أكثر من العمل الحالي.

وبمقارنة مسلسل "طلقة حظ"، بمسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي هو بطولة الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن نجم "مسرح مصر"، رأى نقاد الفن أن الأخير استطاع حصد اهتمام أكبر من قبل الجمهور، ونسب مشاهدات أعلى، اعتمادًا على عدة عوامل.

تقول الناقدة الفنية المصرية، ماجدة خيرالله، إن مسلسل "طلقة حظ"، بدأ حلقاته الأولى بشكل متميز، واستطاع بالفعل شد اهتمام عدد كبير من المشاهدين، إلا أن الحلقات الأخيرة منه شهدت تكرارًا لما سبق، وأصبح العمل ركيكًا بعض الشيء.

وأضافت ماجدة خيرالله، لـ"فوشيا"، أن الفنان مصطفى خاطر، حاول مزج الكوميديا بالحزن والصراع، لذا أضعف من قوة العمل، حيث إن الإقبال على مسلسل "طلقة حظ"، كان من أجل الضحك والتسلية، وليس الغم والحزن.

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وأشارت إلى أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، استطاع جذب اهتمام المتابعين، من خلال متعة الأحداث، وارتكازه على عناصر التشويق الكوميدية، بجانب عمله على جلب ضيوف شرف لهم قاعدة جماهيرية مثل الفنانة هيفاء وهبي والمطرب حميد الشاعري وغيرهم.

ومن ناحيته، قال الناقد الفني، محمد الزلباني، إن أولى حلقات مسلسل "طلقة حظ" كانت رائعة، مشيرًا إلى قدرة مؤلف العمل إيهاب بليبل، على رسم شخصيات كوميدية جيدة، باستخدامه وجوهًا جديدة تؤدي مساحة كبيرة من الأدوار خلال المسلسل، مما يُعد عملًا صعبًا، في الاعتماد عليهم.

وأضاف الزلباني، لـ"فوشيا"، أن مصطفى خاطر لم يعتد على كوميديا الإفيهات، التي يُحبّها الجمهور، ويفضل مشاهدتها، لذا يحاول الاستكمال بالكوميديا التي تحمل في طياتها قليلًا من الارتجال، بجانب رد الفعل على تصرف شخص ما بشكل كوميدي، مشيرًا إلى أن تلك الطرق لا تكفي وحدها لإنجاح عمل كوميدي.

وأشار إلى أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، استطاع كسب جمهور الكوميديا، المحب للضحك، من مسلسل "طلقة حظ"، بشكل كبير وواضح، مؤكدًا أن الفنان الشاب محمد عبد الرحمن يقدّم دورًا هائلاً مع أحمد فهمي، وسيصبح نجمًا كوميديًا كبيرًا في المستقبل، لما أدّاه في مسلسل "الواد سيد الشحات".