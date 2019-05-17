يوسف شعبان يُعلّق على خبر وفاته الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعرب الفنان المصري يوسف شعبان عن استيائه الشديد حيال الأخبار التي انتشرت عن وفاته، حيث قال: "لا أعرف ما الذي فعلته للناس كي ينشروا خبر وفاتي عبر المواقع الإلكترونية؟.

وتصدر خبر وفاة الممثل يوسف شعبان مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عن وفاته بعد صراع مع المرض. وكانت الردود الفورية قد جاءت من زملاء الفنان ومحبيه عبر تعليقات وكلمات تنفي هذا النبأ.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأخبار الصادمة من نوع الإشاعات المجحفة بحق المشاهير من الفنانين، وطالت هذه المرة الفنان الجماهيري المحبوب يوسف شعبان وخبر وفاته.

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وأضاف شعبان أنه "كان دائما يضيف البهجة والفرحة للناس فلماذا يريدون تعكير حياتي وحياة أسرتي والمقربين مني، فهل هكذا يكون رد الجميل لي".

وأشار الفنان إلى أن "هذه شائعة سخيفة، ربما علمت من خلالها من سيسأل عني، ولكن في النهاية هناك أسرة تأثرت بهذا الخبر فحياة الناس لا مزاح فيه وكل إنسان لديه ساعة سيذهب فيها لخالقه".

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ويشارك الممثل يوسف شعبان في مسلسل "بالحب هنعدي" المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

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