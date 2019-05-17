نصف مليون مُشاهد يطالبون بسيناريو جديد لـ"صراع العروش"

يواجه مسلسل "غيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش"، أزمة مع مشاهديه، إذ وقع نصف مليون منهم على عريضة احتجاجية، طالبوا فيها بإعادة إنتاج الموسم الأخير من المسلسل الأشهر عالميا، وكتابة سيناريو جديد للحلقات الستة الأخيرة التي لم تكن عند توقعات الجماهير.

وتأتي الوثيقة التي وقع عليها 500 ألف مشاهد، بعد ردود الفعل الغاضبة على الموسم الثامن من "صراع العروش"، حيث سبق أن عبر العديد من المشاهدين عن استيائهم من أخطاء إخراجية وحبكات غير منطقية في تسلسل الأحداث بالموسم الثامن والأخير من المسلسل.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن جمع التوقيعات جاء عبر موقع "change.org"، الذي أتاح للموقعين أيضا كتابة أسماء مؤلفين "أكفاء" لتصحيح أخطاء الموسم الأخير.

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وأشارت الصحيفة إلى مقتطفات من تعليقات الموقعين على العريضة، وجاء في بعضها أن مؤلفي المسلسل ديفيد بينيوف ودي بي ويس، يفتقران إلى مصادر يراجعوا من خلالها كتابتهم، "فتلك السلسلة الملحمية تستحق نهاية منطقية".

وهذه العريضة موجهة إلى قناة "HBO" التي تعرض مسلسل "صراع العروش" ذات القاعدة الجماهيرية الغفيرة. وكان متوسط المشاهدات لكل حلقة من الموسم الجديد وصل إلى 43 مليون مشاهدة، بزيادة قدرها أكثر من 10 ملايين مقارنة بالموسم السابق.

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ويعد المسلسل من أكثر أعمال الفانتازيا شعبية ومشاهدة في الولايات المتحدة والعالم، حيث حقق نجاحا كبيرا، وحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية. والمسلسل مقتبس عن سلسلة كتب "أغنية الجليد والنار" (إيه سونغ أوف أيس أند فاير)، للكاتب جورج مارتن.

ومسلسل "صراع العروش" عمل خيالي تدور أحداثه في عصور وسطى، ويروي قصة 7 ممالك متصارعة، ويشارك في بطولته نجوم كبار مثل إيميليا كلارك، وكيت هارينغتون، ولينا هيدي، وصوفي تيرنر.

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