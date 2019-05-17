شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد محمد إمام يستكمل تصوير باقى مشاهده مع "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل النجم محمد إمام حالياً بتصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "هوجان" الذي يعرض عبر شاشة قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، فى العديد من الديكورات المخصصة بالعمل منها ديكور فيلا فى مدينة الشيخ زايد واحدى مستشفيات الدقى وغيرها من المناطق المتفرقة فى القاهرة، وتجمع المشاهد بينه وبين رياض الخولى وأوس أوس وكريم محمود عبد العزيز وغيرهم من النجوم.













وننشر مجموعة صور من كواليس تصوير أبطال العمل لمشاهدهم في مسلسل "هوجان"، كما يظهر محمد إمام وهو يقوم بتدريبات رياضية قوية طبقا للشخصية التي يجسدها.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

























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