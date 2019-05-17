شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تجدد الثقة فى تامر مرسى وتتصدى للأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الثقة فى رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال تامر مرسى، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التى حققها خلال الفترة الماضية، وتنظيم العملية الإعلامية والفنية والإنتاجية، بعد فترات طويلة من الفوضى التى سيطرت على الفن والإعلام خلال الفترة الماضية.

تجديد الشركة المتحدة ثقتها فى تامر مرسى، لا يقف وراءه فقط النجاحات التى حققها مرسى فى الفن والإعلام، ولكن أيضا قدرته على التصدى لمنتجى "غسيل الأموال"، وهؤلاء المتحالفين مع قنوات أجنبية مما جعلهم يطلقون حوله الشائعات والأقاويل التى ليس لها أساس من الصحة، ومثل هؤلاء أصبح الجميع يعرف أغراضهم، ومحاولاتهم للنيل من استقرار سوق الدراما وعملية ضبطه.

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وبالوقوف عند التحديات التى خاضها رجل الأعمال تامر مرسى خلال الفترة الماضية، سنجد أنها تمثلت فى الأجور المبالغ فيها التى كان نجوم السينما والدراما يتقاضوها، حتى أصبح النجم يأخذ النصيب الأكبر من المبلغ المخصص للإنتاج، ولكن رجل الأعمال تامر مرسى، استطاع فى عام واحد أن يقضى على هذه الآفة، بتنظيم الأجور، الأمر الذى أدى إلى ظهور محتوى فنى ــ سواء درامى أو سينمائى ـــ قوى وراقِ، أما التحدى المقبل لمرسى فى مجال الإنتاج الفنى، فهو كيفية الاستمرار على نفس النهج، والارتقاء أكثر بمستوى الدراما المصرية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية التى كانت تحكمها الفوضى فى السنوات الماضية.

وبعيدا عن الانتاج الفنى، كان أكثر التحديات صعوبة بالنسبة لمرسى، هو الاستمرار فى مسيرة الارتقاء بالفن والإعلام، دون الالتفات للشائعات التى كانت تطوله بأنه سيرحل عن الشركة، إلا أن النجاحات التى حققها مرسى هى التى ردت وقتها، ومع ذلك، فأصبح معروفا للجميع مصدر الشائعات التى تخرج من آن لآخر، لتبث وتنشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة، المتجسدة فى منتجى غسيل الأموال، الممولين من القنوات الأجنبية.