شكرا لقرائتكم خبر عن آل فانينج تظهر بتصميم من Valentino بعرض Les Miserables فى "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية آل فانينج عشاقها ومحبيها خلال حضورها عرض فيلم " Les Miserables " وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، والمستمرة حتى 25 مايو الجاري ، والذي تتابعه وسائل الإعلام الفنية بشتى أنحاء العالم .

اختارت آل فانينج البالغة من العمر 21 عام أن تظهر باطلالة اسطورية علي السجادة الحمراء ، فاختارت ان ترتدي فستان ذو تصميم مذهل وكأنها إحدى الأميرات ، وقد حمل الفستان إمضاء دار أزياء " Valentino " الشهير من مجموعة ربيع 2019 ، بينما كانت مجوهراتها من مجموعة " Chopard " .

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يذكر أن فيلم " Les Miserables " من إخراج لادج لي ، و بطولة ديميان بونار و ديجيبريل زونجا .