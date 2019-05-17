شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان مور تتحدى "السن" وتفاجئ العالم ببريقها بعرض Les Miserables في "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتحدي النجمة العالمية جوليان مور عامل السن، فبالرغم من وصولها لسن الـ 58 إلا أنها ما زالت تتمتع بالإطلالة البراقة والمذهلة والتي تهتم بادق تفاصيلها ، وهو ما ظهر بوضوح خلال إطلالتها الأخيرة بمهرجان كان السينمائي الـ 72 ، حيث حضرت مور العرض الخاص لفيلم " Les Miserables " للمخرج لادج لي .

ظهرت جوليان مور علي السجادة الحمراء مرتديه ملابس من الجلد باللون الأسود وهو من تصميم دار أزياء " Louis Vuitton " ، اما القرط من الماس الذي ظهرت به فحمل إمضاء " Chopard " ، كما ركزت جوليان أن تحافظ علي بريقها بـ "ماكياج " بسيط اظهر جاذبية ملامحها .

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يذكر أن فيلم " Les Miserables " من اخراج لادج لي ، و بطولة ديميان بونار و ديجيبريل زونجا .