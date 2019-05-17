شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين للزعيم فى عيد ميلاده: وزير خارجية الفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، على تهنئة للفنان الكبير عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 79 الذى يوافق اليوم، بصورة للزعيم نشرها عبر حسابه الشخصى.

ووجه زكى رسالته للزعيم قائلاً "انه الاستاذ العملاق وزير خارجية الفن المصرى زعيم الأسرة الفنية، كل لحظة وانت بخير".

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وسرعان ما تفاعل الآلاف من متابعى نقيب الممثلين عبر حسابه الشخصى وأرسلوا تهنئاتهم للزعيم.

وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى"فرقة ناجى عطالله"، من إخراج رامى إمام، مسلسل "العراف" ، إخراج رامى إمام، مسلسل "صاحب السعادة"، إخراج رامى إمام، مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، إخراج رامى إمام، مسلسل "مأمون وشركاه"، مسلسل "عفاريت عدلى علام" ومسلسل عوالم خفية .