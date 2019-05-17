شكرا لقرائتكم خبر عن فى زلزال.. ماذا سيفعل ماجد المصرى مع محمد رمضان بعدما استدعاه للزواج من ابنته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم رفض "خليل بيه" ماجد المصري زواج ابنته "أمل" التي تجسده الفنانة هنادى من النجم محمد رمضان فى أحداث مسلسل "زلزال"، حيث يعلم أن ابنته تحبه وهناك قصة حب كبيرة بينهما خاصة بعدما توسط له الأستاذ "زهدي" الذي يجسده الفنان أحمد صيام ومدرس ابنته، لكى يكون بجانب "زلزال" ليقنعه بزواج "أمل ومحمد حربى زلزال" وبالفعل وافق "خليل" وأعطاه ميعاد لكى يأتوا لطلب الزواج من ابنته.





ولكن "خليل بيه" يدعى النسيان، ويبدأ "زهدى" فى سرد سبب حضورهما، ولكن "زلزال" يقاطعه، ويتحدث هو بأنه سيتخرج بعد سنة من كلية التجارة ولديه فراشة، وهو أول من أدخل ماكينات الدخان والليزر للعياط، كما أن لديه 300 متر من ميراث والده، ويعلن عن رغبته في أن يتقدم لخطبة "أمل".

وبعدها ينادى "خليل" ماجد المصرى على خادمته ويعنفها بسبب انطفاء إحدى اللمبات، ثم يطلب من "زلزال" أن يغير اللمبة فهذه هى مهنته، ولكن "زلزال" يرد بأنه لا يستطيع القيام بذلك من دون سلم، فيطلب خليل من خادمه "عبد البصير" أن يحضر له سلما، ويطلب من خادمته أن تحضر ابنته أمل، وتنتهى الحلقة قبل أن تنزل أمل لرؤية "زلزال" وسماع رد والدها على تقدم زلزال لخطبتها، فماذا سيفعل والدها معهما؟









مسلسل "زلزال"، تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

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