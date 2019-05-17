شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تحصد نجاح "صولا" فى البيوت المصرية بـ"ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت النجمة سوزان نجم الدين من خلال دورها صولا في مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال نجاحا جيدا، لما شكل هذا الدور من مفاجأة كبيرة عند الجمهور المصري والعربي بقبولها لدور الأم أولاً ومن جراءة الطرح وقوة الموضوع وأهميته ثانيا، والذي قدم نجم الدين بطريقة جديدة ومختلفة.









واستطاعت سوزان بـ"صولا" أن تدخل كل بيت يعاني من مشكلة حب التملك والغيرة القاتلة بين الأمهات وأبنائهم، حيث أكدت في معظم لقاءاتها أن العمل سيلامس كل أسرة عربية لما يقدمه من رسائل هامة في موضوع التربية والذي تعتبره نجم الدين أهم رسالة لها فالحياة كإنسانة وكفنانة حسب ما ورد عن لسانها في أحد اللقاءات المصورة.

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وتساءل الكثيرون عن علاقة صولا بميشو وما ستفعله فيه خلال الحلقات المقبلة خصوصا بعد تدخلاتها في زواجه وتسببها في أزمات له في حياته، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه بطلة العمل سوزان نجم الدين الى الآن وفي المقابل مازلنا ننتظر ردة فعل ميشو أيضا على علاقة سوزان برشدي الذي يقدمه فراس سعيد.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.