شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله للزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده: ضحكتنا وفخرنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة صداقة طويلة تجمع الفنان صلاح عبد الله مع الزعيم عادل إمام، بدأت في فيلم "المنسي" عام 1993، وكان آخرها المسلسل الدرامى "عوالم خفية" الذى نجح فى خطف الانظار فى السباق الرمضانى العام الماضى.
حرص عبد الله على تهنئة الزعيم بعيد ميلاده الـ 79 الذى يوافق اليوم، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى، تجمعه مع عادل امام تظهر فيها نجلته، ويظهر فيها الزعيم وهو يرمقه بنظراته الشهيرة، ويسرد فيها عبد الله موقفاً ساخراً.
وكتب عبد الله "حصل بجد بعد ما أتصور مع بنتي وفضلنا نضحك لحد ما رامي قال يلا بقى يا أساتذة ،كل سنة وأنت ضحكتنا وفخرنا".
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