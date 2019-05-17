مهرجان كان في دورته الـ 72 يعرض فيلم عن حياة إلتون جون بحضوره

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - حضر النجم إلتون جون Elton John في مهرجان كان السينمائي 2019، لمشاهدة العرض الأول لفيلم (روكت مان) الذي يتناول سيرته الذاتية.



أغرب الاطلالات في مهرجان كان



وكان اللافت بالحدث، وصول النجم البالغ من العمر 72 عامًا إلى مهرجان كان السينمائي، باطلالة اعتُبرت من أغرب الاطلالات في المهرجان، حيت ارتدى سترة مزينة بشعار صاروخ على طيّة الصدر، ونظارات على شكل قلوب الحب اشتهر دائمًا بها، كما كتب اسم الفيلم على البدلة من الخلف.



فيلم روكت مان

أبطال العمل

ويعرض الفيلم، الذي هو من بطولة تارون إيجرتون Taron Egerton ، بداية مسيرة التون الفنية، وكان الفيلم عنصر جذب أساسيًّا للمهرجان، إذ كان الجميع بانتظاره على الرغم من أنه عُرض خارج المسابقة الرسمية.

والتقط جون الصور مع طاقم العمل في الفيلم على السجادة الحمراء، وتمكن من خطف اهتمام جميع عدسات الكاميرات الموجودة لتغطية الحدث.



فيلم ذا ديد دونت داي

ذا ديد دونت داي



يشار إلى أنّ المخرج الأمريكي جيم جارموش، افتتح مهرجان كان في دورته الـ 72 بفيلم "الموتى لا يموتون" (ذا ديد دونت داي) الذي يوجه انتقادات حادة للمجتمع الأمريكي.

والفيلم الكوميدي سينافس على جائزة السعفة الذهبية مع أحدث أعمال كوينتين تارانتينو، وبيدرو ألمودوبار، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام لمخرجين جدد.

يُذكر أنّ المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، يرأس هذا العام لجنة التحكيم، وهو أول مخرج من أمريكا اللاتينية يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان.

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السينما العربية حاضرة في مهرجان كان السينمائي

نادين لبكي

وفي سياق منفصل، تتوجه الأنظار للسينما العربية، التي تشارك في برامج الدورة المختلفة بـ14 فيلمًا من مصر وفلسطين، والمغرب وتونس والجزائر، يتوزعون على المسابقة الرئيسية الرسمية، والعروض الخاصة، وعروض النقاد وبرنامج الأفلام القصيرة، كما ترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكي لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما".

في المسابقات الرسمية يشارك المخرج الفلسطيني إيليا سليمان بأحدث أفلامه "إنها حتمًا الجنة "، و"مكتوب ماي لوف إنترميزو" Mektoub My Love Intermezzo، للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش.

وفي العروض الخاصة تشارك السينما العربية بفيلم "من أجل سما" للمخرجة السورية وعد الخطيب، بمشاركة المخرج الإنكليزي إدوار واتس، وضمن برنامج "نظرة ما" تشارك أفلام "بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور، و"زوجة أخي" للمخرجة التونسية الكندية مونيا شكري، و"آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

أفلام عالمية في مهرجان كان السينمائي 2019 وحضور عربي خجول

وضمن برنامج "نصف شهر المخرجين"، يُعرض فيلم "طلامس" للمخرج التونسي علاء الدين سليم، ويشارك في أسبوع النقاد" من الأفلام الطويلة، أفلام: "أبو ليلي" للمخرج الجزائري أمين سيدي بو مدين، و"معجزة القديس المجهول" للمخرج المغربي علاء الدين الجم.

أما الأفلام القصيرة العربية المشاركة فهي: "فخ" للمخرجة المصرية ندى رياض، ومن إنتاج أيمن الأمير، و"سيني فونداسيون"، ويُعرض فيلم "أمبيانس" للمخرج الفلسطيني وسام جعفري ببرنامج "سينما الطلبة".



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