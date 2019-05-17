مهرجان كان 2019: حضور لافت لنجمات بوليوود على السجاة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - غادرت كل من نجمات بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، وكانجانا رانوت Kangana Ranaut، مومباي، لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، حيث وصلن إلى أوتيل الريفييرا الفرنسي ليتألقن على السجادة الحمراء.

رانوت اختارت اطلالة الساري الهندي



النجمتان كانجانا رانوت وبريانكا شوبرا جوناس، تألقتا أمس 16 أيار/مايو على سجادة كان، حيث لفتت رانوت الأنظار إليها باطلالة الساري الهندي، في حين أسرت بريانكا قلوب محبيها باطلالة ساحرة من تصميم روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، واختارت قرطًا ماسيًّا من شوبارد Chopard.

بريانكا شوبرا تتألق على السجادة الحمراء



وبعد أن تداولت وسائل الإعلام العالمية صور بريانكا في المهرجان، بدأ جمهورها بالتساءل ما إذا كانت حاملًا بطفلها الأول من زوجها النجم نيك جوناس، بخاصة وأنّ فستانها المميز بلونيه الأسود والأحمر، كان ضيّقًا على جسدها، وبدا بطنها منفوخًا بعض الشيء.

إطلالة ديبيكا بادوكون في كان 2019



أما النجمة ديبيكا بادوكون فهي الأكثر سحرًا في مهرجان كان هذا العام، حيث ظهرت بثوب Dundas كوتوير العالمي، وقد لفتت الأنظار إليها بسبب تصميم فستانها الذي مزج بين اللونين الأسود والأبيض، لكن اللافت فيه، كان عقدة الفراشة الكبيرة، واختارت تسريحة شعر مرفوعة نستقتها لتتلاءم مع التصميم الذي كشف صدرها.



واللافت أنّ النجم رانفير سينغ Ranveer Singh، نشر عبارات الحب والإعجاب بزوجته ديبيكا، بعد أن نشرت صورها باطلالتها في المهرجان على حسابها الخاص في انستقرام.

صورة.. ديبيكا بادوكون تثير الشكوك حول حملها



ومن المتوقع أن تحضر النجمة سونام كابور Sonam Kapoor "مهرجان كان" مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب النجمتين Huma Qureshi و Diana Penty، كما أنّ النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan ستحضر المهرجان هذا العام.



يُذكر أنّ نجمات بوليوود أصبحن من النجمات اللاتي يحضرن سنويًّا مهرجان كان السينمائي، حيث حضرن العام الماضي ولفتن الأنظار باطلالاتهنّ التي غلب عليها طابع المصممين اللبنانيين وبقوة، كالنجمة آيشواريا راي التي استطاعت أن تأسر قلوب الحضور وكاميرات الإعلام، باطلالتها الزرقاء والفضية من توقيع المصمم رامي القاضي Rami Kadi.

رانوت تغادر المطار متوجهة الى كان



كما اختارت كانجانا رانوت اطلالة كلاسيكية باللون البيج في المهرجان، حملت توقيع اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad وكانت من اللون الفضي.



يشار إلى أنّ فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي Cannes Festival 2019 بدورته الثانية والسبعين، انطلقت يوم 13 أيار /مايو، وسوف تقام في الفترة من السادس عشر، وحتى الثالث والعشرين من أيار/مايو 2019.

Advertisements