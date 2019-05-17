اكتشف أجور النجوم للمشاركة في “رامز في الشلال”

كشف عدد من التقارير الصحافية بالقاهرة عن أجور عدد من نجوم الفن الذين وقعوا في فخ برنامج القالب “رامز في الشلال”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة “mbc” مصر وجاء في التقرير المتداول، حصول الفنان المصري خالد الصاوي على 300 ألف جنيه، وحصول الفنان أحمد رزق على 250 ألف جنيه، بينما حصلت الفنانة حلا شيحة على 300 ألف جنيه، وحصل الفنان محمد رجب 150 ألف جنيه، وحصل الفنان المصري أكرم حسني 200 ألف جنيه، بينما حصلت الفنانة شهيرة على 100 ألف جنيه. كما ضمّت القائمة ما حصلت عليه الفنّانة المصرية فيفي عبده والذي وصل لـ 175 ألف جنيه. شيماء سيف حصلت على 150 ألف جنيه.

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