شاهد..البرومو الأول فيلم الممر

نشرت الشركة المنتجة لفيلم الممر الإعلان الرسمي له وجاءت مدته طويلة نظرا لاحتوائه على شخصيات عديدة خلال الأحداث.

فيلم الممر تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وبالإضافة للنجم أحمد عز، يٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد

فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكورالمهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وتم تصوير الممر،على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

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ويشهد فيلم الممر التعاون الخامس بين شركة الماسة للإنتاج الفني والمخرج شريف عرفة بعد أفلام الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم وفول الصين العظيم.