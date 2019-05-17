حرص الفنان صلاح عبدالله على تقديم التهنئة للزعيم عادل امام الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 79 واستشهد صلاح عبدالله بصورة للزعيم مع بنته وروى أن الزعيم تصور مع ابنتى وطلبتأن اتصور معهم ولكنه رفض أن أخذ الصورة معهم.
ونشر صلاح عبدالله صورة جمعت ابنته بالزعيم عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها: "حصل بجد بعد
يذكر أن صلاح عبدالله، زامل الزعيم عادل إمام في كثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل عوالم خفية الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ًفي عيد ميلاد الزعيم.. صلاح عبدالله يروي موقفاً طريفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.