ًفي عيد ميلاد الزعيم.. صلاح عبدالله يروي موقفاً طريفا

حرص الفنان صلاح عبدالله على تقديم التهنئة للزعيم عادل امام الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 79 واستشهد صلاح عبدالله بصورة للزعيم مع بنته وروى أن الزعيم تصور مع ابنتى وطلبت

أن اتصور معهم ولكنه رفض أن أخذ الصورة معهم.

ونشر صلاح عبدالله صورة جمعت ابنته بالزعيم عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها: "حصل بجد بعد

ما اتصور مع بنتي وفضلنا نضحك لحد ما رامي قال يلا بقى ياأساتذة، كل سنة وإنت ضحكتنا وفخرنا".

يذكر أن صلاح عبدالله، زامل الزعيم عادل إمام في كثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل عوالم خفية الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.