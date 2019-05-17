شاهد.. لوك أحمد مكى الجديد

ظهر الفنان أحمد مكى بلوك جديد له على صفحته على انستجرام، إذ بدا بذقن ثقيلة مرتدياً غطاء رأس. وانهالت التعليقات على مكى بسبب اللوك واشادوا به ورد مكى على متابعيه وكتب " ربنا يفرحكم زى ما فرحتونى". وترددت أنباء أن "مكى"، يستعد لتصوير جزء جديد من مسلسل الكبير قوى وحاليا يقوم بالتحضيرات .والمسلسل عرض للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 2010، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوج من امرأة أمريكية، وأنجب منها توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر مسلسل الكبير قوى وحاليا يقوم بالتحضيرات .والمسلسل عرض للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 2010، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوج من امرأة أمريكية، وأنجب منها توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخرفي أمريكا، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوين عندما يلتقيان ويتنافسان على العمودية خلفا لوالدهما، ويجسد الأدوار الثلاثة الأب والتوأم (الكبير، وجوني)، إضافة إلى أشقاء آخرين ظهروا في الأجزاء التالية، منهم شخصية حزلقوم، وقدمت دنيا سمير غانم دور زوجة الكبير طوال أربعة أجزاء، وغابت عن الجزء الأخير من دون إعلان وفاتها، تحسبا لعودتها في أجزاء جديدة .

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