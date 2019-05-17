كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماح زيدان محامية تدافع عن "عذراء" في قضية قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت الفنانة سماح زيدان، عن سعاددتها بردود الفعل عن دورها في المسلسل الكويتى "عذراء"، والذي يعرض حاليًا على الفضايات العربية والخليجية ضمن دراما رمضان، والذي حقق أصداء واسعة منذ الحلقة الأولى وهو بطولة شجون الهاجري وإلهام علي ولولوة الملا وسماح زيدان وبتول الحداد وسلوى الجراش وتأليف محمد شمس وعلي شمس وإخراج محمد القفاص.

وتلعب "سماح" دور مريم مرزوق المحامية للفتاة "عذارء" التى تلعب دورها شجون الهاجرى المتهمة في قضية قتل وتتولى الدفاع عنها في ساحات القضاء.

وقالت سماح إن الاستعداد للشخصية تطلب منها حضور لعدد من الجلسات داخل قاعات المحكمة كى تعرف كيف يترافع المحامى عن موكله وشكل المابس التى يترديها أثناء الوقوف أمام هيئة المحكمة، وكذا لمعرفة المصطلحات الخاصة بالمحاماة موضحة أن أصعب مشاهد كانت التى صورتها أمام هيئة المحكمة لأنها جمل حوارية طويلة فضلا عن تضمنها العديد من المصطلحات القانونية.

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وأضافت سماح إن المحامية مريم مرزوق التي طلبت من النيابة الدفاع عن "عذراء" من واجب انساني لعل وعسى أن تنجو من حبل المشنقة موضحة أنها تحدت كل من حولها بقبولها أن تكون موكلة لـ"عذراء" وهو ما يجعل المحيطين بها يتساءلون ما السر وراء ذلك ليتكشف أن لمريم قصة ستظهر ملامحها في الحلقات المقبلة.

وأضافت سماح إن العمل أعطاها مساحة تمثيلية رائعة لإبراز قدراتها كممثلة مع المخرج محمد القفاص الذي يتعامل باحترافية مع جميع أبطال العمل.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي حول مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكايتهن خلف أسوار السجن وظلمته.

يذكر أن سماح شاركت في أعمال تلفزيونية منها "ظل الحلم" و"من أجلها" والفيلمين الراوئيين القصيرين "أيقظنى" و"عبور" والذي شارك مؤخرا في مهرجانى شرم الشيخ للسينما الأسيوية والإسماعيلية للأفلام القصيرة.