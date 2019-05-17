كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا استعد ملاييين الأمريكيين لمتابعة الحلقة النهائية لصراع العروش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من ردود الفعل الكارثية التي ظهرت تجاه الحلقات المعروضة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل صراع العروش، واقتراب الموقعين على طلب إعادة إنتاج الموسم بالكامل، لمليون شخص، إلا أن كل هذا لم يؤثر على حماس الملايين من المترقبين لعرض الحلقة النهائية من الأسبوع القادم.

ووفقا لمجلة "بيبول"، فقد أكد على وجود هذا الحماس، الاستفتاء الذي أجرته منظمة العمل الأمريكية المحلية Workforce Institute at Kronos، والذي كشف عن استعدادا عدد ضخم من الموظفين الأمريكيين للتغيب عن عملهم صباح اليوم الذي يلي عرض الحلقة الأخيرة من صراع العروش.

وقالت المجلة، أن نحو 10.7 ملايين موظف، قد يتخذون صباح اليوم التالي لعرض الحلقة، عطلة طارئة، استعدادا لما قد تشهده الحلقة من أحداث، قد تتسبب في سهرهم طوال الليل من الحماسة والسعادة للحديث عنها، أو السهر طوال الليل للشعور بالاكتئاب إذا ما جاءت الحلقة النهائية مخيبة للآمل أيضا كسابقتها من حلقات الموسم الثامن.

ونشرت المجلة مجموعة من التغريدات، التي أكدت على رغبة الأمريكيين على التغيب عن العمل صباح اليوم التالي للحلقة، مما يرجح أن عدد المقدمين على التغيب عن العمل قد يتخطى العدد الذي رصده استفتاء Workforce Institute at Kronos.