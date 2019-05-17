كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النهايات المتوقعة للحلقة الأخيرة من صراع العروش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اقتراب الملحمة التي دامت لأكثر من 8 سنوات من نهايتها، وبالرغم من كل الانتقاد، لم يبقى لعشاق مسلسل صراع العروش سوى تمنية النفس والتكهن بنهاية ترضي تطلعاتهم لهذا المسلسل الاستثنائي في جميع مواسمه.

وقامت صحيفة "يو إس إيه توداي" برصد أكثر أربعة نهايات متوقعة للحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والنهائية لملحمة صراع العروش، وفقا لآراء عدد كبير من الخبراء وأبرز متابعي المسلسل على مدار مواسمه السابقة.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن أول مقترح للنهاية المرتقبة للمسلسل، جاءت به التوقعات باعتلاء شخصية "جون سنو" التي يجسدها النجم البريطاني كيت هارينجتون، للعرش الحديدي.

واستند رأي الخبراء في هذا التوقع، لأغنية النار والجليد، Fire and Ice التي ظهرت في المسلسل في أكثر من مناسبة، ويقصد بها شخصية "جون سنو" الحقيقية التي انكشفت في المسلسل، وهي "إيجون تارجيريان"، فهو مولود من النار نسبة لعائلة تارجيريان والجليد نسبة لعائلة ستارك من جهة والدته ليانا ستارك.

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و ثاني مقترح للنهاية المرتقبة للمسلسل، جاءت به التوقعات، بتدخل شخصية "جيندري براثيون" بالكشف عن هويته كآخر أبناء الملك روبيرت براثيون، والوريث الشرعي للعرش الحديدي.

ويتحقق هذا التوقع، إذا ما شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن، استمرارا لعدم رغبة "جون سنو" في المطالبة بالعرش، مع مقتل شخصية "دانيريس تارجيريان".

و ثالث مقترح للنهاية المرتقبة للمسلسل وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي"، جاءت به التوقعات أن لا يحكم أحد الممالك السبع على الإطلاق.

واستندت التوقعات لهذه النهاية، على أساس أن نهاية "دانيريس تارجيريان" المحتومة ستكون على يد "آريا ستارك" فلن تتولى قاتلة الملكة العرش، في نفس الوقت سيستمر "جون سنو" في رفضه للحكم، وقبول "جيندري براثيون" لحكم مقاطعته "ستورم إيند" واكتفائه بها، مع اكتفاء "سانسا ستارك" بحكم الشمال، ويقد يدعم هذه النظرية المبوستر أو الملصق الرسمي للموسم الثامن الذي يظهر به الجميع موتى في النهاية.